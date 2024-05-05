Mayıs ayında Antalya Elmalı'da kar yağışı

Kaynak: Haber Merkezi
Mayıs ayında Antalya Elmalı'da kar yağışı
Baharın gelişinin kutlandığı Hıdrellez zamanı Antalya Elmalı'ya kar yağdı.

Genellikle sıcak iklimiyle bilinen Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Mayıs ayının ilk haftasında kar yağışı yaşandı. İlçede yaşayanlar ve ziyaretçiler, beklenmedik kar yağışıyla şaşkınlık yaşarken, beyaz örtüyle kaplanan doğa manzarası ilginç bir görüntü oluşturdu. Elmalı'da kar yağışı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü ve kullanıcılar tarafından paylaşılan fotoğraf ve videolar kısa sürede viral oldu. Özellikle baharın tam anlamıyla geldiği bu dönemde yaşanan kar yağışı, doğa tutkunları ve hava olaylarına ilgi duyanlar arasında merak konusu oldu.

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