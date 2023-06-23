Beşiktaş’tan 10 numara harekatı

Editör: Fatma Demirkaya

Gelecek sezona daha güçlü bir şekilde girmek isteyen Beşiktaş’ta kadro planlaması devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar 10 numara transferi için rotayı Yunanistan’a çevirdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YOĞUN TALEBİ VAR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş yönetimi Olympiakos’ta forma giyen Pep Biel için hem takımı hem de futbolcu ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İlk temaslar sonrası olumlu bir sonuç elde edemeyen siyah-beyazlıların teknik direktör Şenol Güneş’in yoğun talebi doğrultusunda tekrar masaya oturacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Pep Biel bu sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 48 maçta 16 gol 7 asist kaydetti.