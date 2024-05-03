Sanat altın bileziktir atasözünün anlamı nedir?

Sanat altın bileziktir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Sanatın ve sanatçının değerini vurgulamak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Sanat, kişiye bilgi, beceri ve kültür kazandıran çok değerli bir uğraştırmaktadır.

Sanatla ilgilenen ve bu alanda beceri geliştiren kişiler, toplum içinde saygın ve değerli bir konuma sahip olurlar. Sanatın değerini ve önemini anlatmaktadır.

SANAT ALTIN BİLEZİKTİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sanat altın bileziktir, öğren de koy kenara elbet ihtiyacın olur."