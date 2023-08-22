Beşiktaş'tan Anderson Talisca ve Sergio Ramos açıklaması

Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos ile yapılan transfer görüşmeleriyle ilgili bir açıklama yayımladı. Siyah Beyazlılar, iki isimle maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerin sona erdirildiğini belirtildi.

Beşiktaş'tan Anderson Talisca ve Sergio Ramos açıklaması

Süper Lig devi Beşiktaş, son günlerde kamuoyunda sıkça konuşulan Sergio Ramos ve Anderson Talisca hakkında açıklama yaptı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Kulübümüzden Açıklama

Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

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