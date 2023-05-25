Beşiktaş'tan Atiba'ya özel veda

Editör: Ökkeş Bölükbaşı



Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson sezonun son haftasında Vodafone Park'ta Konyaspor'la oynanacak maçta kariyerini noktalayacak.

KONYASPOR MAÇINDA VEDA EDECEK

2013'te PSV'den transfer olan ve tam 10 yıldır aralıksız siyah-beyazlı formayı giyen 40 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu, Konyaspor karşılaşmasında taraftarlara veda edecek.

PLAKET VERİLECEK

Yönetim maçtan önce düzenlenecek törende Atiba'ya teşekkür plaketi verecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Atiba'yı karşılaşmanın kadrosuna alması ve son bölümlerde sahaya sürmesi bekleniyor.