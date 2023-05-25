Beşiktaş'tan Atiba'ya özel veda

Beşiktaş, Atiba Hutchinson için bir veda töreni düzenleyecek.

Beşiktaş'tan Atiba'ya özel veda

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson sezonun son haftasında Vodafone Park'ta Konyaspor'la oynanacak maçta kariyerini noktalayacak.

KONYASPOR MAÇINDA VEDA EDECEK
2013'te PSV'den transfer olan ve tam 10 yıldır aralıksız siyah-beyazlı formayı giyen 40 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu, Konyaspor karşılaşmasında taraftarlara veda edecek.

PLAKET VERİLECEK
Yönetim maçtan önce düzenlenecek törende Atiba'ya teşekkür plaketi verecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Atiba'yı karşılaşmanın kadrosuna alması ve son bölümlerde sahaya sürmesi bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Sokak röportajında kendisini kuşatan AKP’lileri sözleriyle yere serdi. Herkes helal olsun abla diyerek paylaşıyor Güncel
Sokak röportajında kendisini kuşatan AKP’lileri sözleriyle yere serdi. Herkes helal olsun abla diyerek paylaşıyor
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'nın oğlu için cemaati 35 dakika beklettiler Güncel
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'nın oğlu için cemaati 35 dakika beklettiler
Cinayete teşebbüs gibi. Tartıştığı kuryeye kamyonetiyle çarptı Güncel
Cinayete teşebbüs gibi. Tartıştığı kuryeye kamyonetiyle çarptı
Arjantin'de en büyük banknotun değeri 4 dolar ediyor Ekonomi
Arjantin'de en büyük banknotun değeri 4 dolar ediyor
Burası ‘Uçacak’ denilen Türkiye. Artık hepimiz aç ve yoksuluz Ekonomi
Burası ‘Uçacak’ denilen Türkiye. Artık hepimiz aç ve yoksuluz
Uzmanı açıkladı. İşlenmiş gıdalar 5 tehlikeli hastalığa zemin hazırlıyor Sağlık
Uzmanı açıkladı. İşlenmiş gıdalar 5 tehlikeli hastalığa zemin hazırlıyor
Yeni Google’da reklamların nasıl olacağı belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Yeni Google’da reklamların nasıl olacağı belli oldu