Beşiktaş efsanesi Atiba kitap çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş efsanesi Atiba kitap çıkardı
Uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giymiş futbolcu Atiba Hutchinson, kitap yazdığını açıkladı ve yeni kitabını duyurdu.

2013-2014 sezonundan 2022-2023 sezonuna kadar 10 yıl Beşiktaş forması terleten ve takımın efsanesi olan Atiba, kitap yazdı.

Yeni kitabını sosyal medya hesabından duyuran Atiba, ''Sonunda anı kitabımı duyurduğum için heyecanlıyım. Güzel Rüya. Bu, Brampton'dan Beşiktaş'a uzanan uzun yolun ve Kanada milli takımıyla yaptığım iki yıllık yolculuğun hikayesi.

İmkansız görünen hedeflere ulaşmaya çalışırken aldığım derslerle dolu kitap. Kanada'nın futbol hikayesinde hala yazılmakta olan bölümüm.

Aileme, arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma ve bana inanan ve bu güzel rüyayı gerçekleştiren tüm hayranlarıma gelsin.

Umarım gelecek nesil hayalperestlere ilham verir.'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca kitabın 27 Ağustos 2024 tarihinde çıkacağını duyurdu.

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BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Atiba, 3 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Siyah-beyazlı takımda 270 Süper Lig maçına çıkan Kanadalı futbolcu, 24 gol attı. Atiba, Türkiye Kupası'ndaki 19, TFF Süper Kupa'daki 3 karşılaşmada birer kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Avrupa'daki tüm kulvarlarda da 42 mücadelede 1 kez gol buldu.

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