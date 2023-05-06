Beşiktaş'tan flaş Borini kararı

Beşiktaş, bir süredir transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Karagümrük'ün İtalyan futbolcusu Fabio Barini konusunda son kararını verdi.
Siyah beyazlı kulübün Borini transferini bitirmeyi kararlaştırdığı belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan futbolcu ile görüşmelerde son noktaya geldi.
Beşiktaş, anlaşma sağlanması halinde, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi biteceği için golcü futbolcuya bonservis ücreti ödemeyecek.
Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, "Borini istediğimiz bir oyuncu. Sezon sonu serbest kalacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in talebi olursa görüşürüz" demişti.
Güneş'in transferin bitirilmesini istediği öğrenildi.
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 19 gol attı ve 9 asist yaptı.