Beşiktaş'tan flaş Borini kararı

Beşiktaş'ın Karagümrüklü Borini transferinde son kararını verdiği ileri sürüldü.

Beşiktaş'tan flaş Borini kararı

Beşiktaş, bir süredir transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Karagümrük'ün İtalyan futbolcusu Fabio Barini konusunda son kararını verdi.

Siyah beyazlı kulübün Borini transferini bitirmeyi kararlaştırdığı belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan futbolcu ile görüşmelerde son noktaya geldi.

Beşiktaş, anlaşma sağlanması halinde, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi biteceği için golcü futbolcuya bonservis ücreti ödemeyecek.

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, "Borini istediğimiz bir oyuncu. Sezon sonu serbest kalacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in talebi olursa görüşürüz" demişti.

Güneş'in transferin bitirilmesini istediği öğrenildi.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 19 gol attı ve 9 asist yaptı.

Öne Çıkanlar
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Son Haberler
Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor Ekonomi
Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
C vitamini faydaları neler? Hangi besinler C vitamini içeriyor? Keşfet
C vitamini faydaları neler? Hangi besinler C vitamini içeriyor?
Hizbullahçı HÜDAPAR ile birlikte İsmailağa da AKP listesinde Güncel
Hizbullahçı HÜDAPAR ile birlikte İsmailağa da AKP listesinde
Antalyaspor- Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu. Spor
Antalyaspor- Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu.
2 euro yerine 5 cent almayın. Hollanda'da '1 TL' uyarısı Ekonomi
2 euro yerine 5 cent almayın. Hollanda'da '1 TL' uyarısı
Hiçbir dediği tutmayan Nebati ‘Seçimi ilk turda Erdoğan kazanacak’ dedi. Saray’da büyük tedirginlik başladı Güncel
Hiçbir dediği tutmayan Nebati ‘Seçimi ilk turda Erdoğan kazanacak’ dedi. Saray’da büyük tedirginlik başladı