22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak

Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak

Beşiktaş yönetimi, yaşanan deprem sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekildikten sonra TFF'nin kararına karşın UEFA'ya gidecek. Siyah Beyazlılar, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde bulunan 28. maddesinden yararlanacak.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:54
Takip Et

Beşiktaş'tan flaş hamle

Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak
+
Aa
-

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın maçlarına yönelik aldığı kararı UEFA'ya taşıyacak.

"BENCE YOK KABUL EDİLMELİ"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hatayspor ve Gaziantep FK ile deprem felaketi öncesinde oynanan maçlara ilişkin aldığı karara tepki göstermişti. Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz süreçte yaptığı açıklamada “Birileri gitmiş onlarla deplasmanda oynamış. Puan anlamında her kulüp mücadelede ediyor. Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep’te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli” ifadelerini kullanmıştı.

ÇEBİ'DEN PLAY-OFF İDDİALARINA YALANLAMA
Süreç içerisinde son günlerde sıkça tartışılan Play-Off ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Play-Off ile ilgili ne yazılı ne sözlü bir konuşmamız söz konusu olmamıştır. Herhangi bir talebimiz bir açıklamamız olmadı" demişti.

EMRE KOCADAĞ UEFA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ da konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda haklı noktada durduklarını UEFA'nın tutumu üzerinden örneklemişti. Kocadağ konuyla ilgili olarak, “UEFA’nın kesin açıklaması var sanırım bunu da hem futbol federasyonumuz hem de kulüplerimiz en ince detayına kadar biliyorlardır. Burada şu var, UEFA bu tür afet durumlarında çekilecek takımların tüm puanlarının silinmesini önerirken kesin kararı ülke futbol federasyonlarına bırakıyor. Biz bu konuda haklıyız” ifadelerini kullanmıştı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Beşiktaş Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun deprem faciasının ardından ligden çekilen Hatayspor ile Gaziantep takımlarının kalan müsabakalarda rakiplerinin 3-0 galip sayılması kararını UEFA’ya taşımak için çalışma başlattı.

MÜNİH TÜRKGÜCÜ ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Geçen yıl Almanya’da yaşanan sel felaketinden dolayı Almanya 3. Lig’den çekilen Münih Türkgücü’nün tüm maçlarını geçersiz sayılmasını örnek gösteren Beşiktaş Yönetimi, konuyu ilk olarak tahkim kuruluna taşımayı planlıyor. Ayrıca benzer bir olayın da Polonya’da yaşandığını dilekçesine ekleyen Siyah-Beyazlı yönetim, ilk yarıda oynanan maçların da geçersiz sayılmasını talep edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN YARARLANILACAK
UEFA’nın Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde bulunan 28. maddesinin 3. bendinde “Bir kulüp, grup aşamasındaki maçları tamamlamadan diskalifiye edilir veya herhangi bir nedenle yarışmadan çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır ve puanlar kaybedilir” ifadesinden yararlanarak UEFA’ya başvuru yapacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
2
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
3
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
4
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
5
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿'Ucuz et' diye buldukları çözüme bakın. Pes vallahi pes
6
﻿'Ucuz et' diye buldukları çözüme bakın. Pes vallahi pes
﻿'Ucuz et' diye buldukları çözüme bakın. Pes vallahi pes
﻿Millet İttifakı kazanırsa TFF'nin başına ünlü hakem geçecek
7
﻿Millet İttifakı kazanırsa TFF'nin başına ünlü hakem geçecek
﻿Millet İttifakı kazanırsa TFF'nin başına ünlü hakem geçecek
﻿Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor
﻿Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor
﻿Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor
﻿Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak
﻿Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak
﻿Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.