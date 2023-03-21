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Beşiktaş'ın 3 futbolcuyla ilgili kararı ortaya çıktı

Beşiktaş yönetiminin teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre 3 futbolcuyla ilgili kararını verdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 07:04
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Beşiktaş'ta sıcak gelişme

Beşiktaş'ın 3 futbolcuyla ilgili kararı ortaya çıktı
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in raporunu alan yönetim kurulunun harekete geçtiği ileri sürüldü.

Buna göre yönetim Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Nathan Redmond için düğmeye bastı.

Fanatik'teki habere göre; Cenk Tosun'un 550 bin euro olan garanti ücreti 1.5 milyon euroya çıkarılacak ve sözleşmesi uzatılacak. İmzalar Cenk Milli Takım’dan dönünce Fenerbahçe maçı öncesinde atılacak.

Sezon başında West Ham United’dan kiralanan Arthur Masuaku'da Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarına 11’de başlayıp en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon maddesi devreye girecek. Bu madde göre siyah beyazlı kulüp 2.2 milyon euro ödeyerek oyuncuyu alacak.

Southampton’dan bonservisiyle Beşiktaş’a alınan Nathan Redmond'a ise 2 yıllık yeni bir sözleşme önerilecek.

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği Redmond'un da yeni sözleşme için istekli olduğu ileri sürüldü.

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