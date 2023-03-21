Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin

Beşiktaş Kulübü, Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ediyor.

Siyah beyazlı kulübün Asbaşkanı Emre Kocadağ, iki takımın kaleci arasında yaşananlar sonrası VAR’ın devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının yayınlanması istedi.

Emre Kocadağ pozisyon ile konuşulanları bilmeye haklarının olduğunu savunarak, "İki takımın kalecisi arasında yaşananlar hakemin önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Hakem ve VAR arasında pozisyonla ilgili konuşulanları bilmek hakkımız var” dedi.

"ADALETLİ DEĞİL"

Beşiktaş Asbaşkanı, TFF’nin Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatayspor kararını da tekrar değerlendirmesi gerektiğini söyledi şunları belirtti:

“Ligden çekilmek durumunda kalan takımları hükmen mağlup saymak, rakiplerine 3 puan vermek ve bu puanlarla şampiyonun, düşenin belirlenmesi hatta galibiyet rekorlarının kırılması hakkaniyetli değil. TFF’nin acele verdiği karar ile oynanan deplasman ve maç sayıları eşit olmayacak. TFF suya sabuna dokunmadan, durumu geçiştirmek için aldığı bu karar adaletli değil.”