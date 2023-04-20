Beşiktaş'tan flaş transfer. Dieng geliyor

Beşiktaş'ın Mısır'ın Al Ahly Kulübü'nde forma giyen Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng transferinde anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Akşam'daki habere göre siyah beyazlılar Mısır kulübü ile 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

El Ahly Kulübü'nün Dieng'in menajerine, Beşiktaş'la bonservis için anlaştıklarını ilettiği haberde yer aldı.

Mısır Ligi'nde bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan Dieng, 1 gol kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu 25 kez Mali Milli Takımı'nın formasını giydi.