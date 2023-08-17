Beşiktaş’tan Galatasaray’a FETÖ göndermesi: Rashica transferini bu videoyla açıkladılar

Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini duyurduğu videoda, transfer çalımı attığı ezeli rakibi Galatasaray’a gönderme yapılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen 'Türkçe Olimpiyatları'ndan görüntü kullanıldı.

Beşiktaş’tan Galatasaray’a FETÖ göndermesi: Rashica transferini bu videoyla açıkladılar

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Norwich City takımında bulunan Milot Rashica'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından transferin duyurulduğu videoda, Galatasaray'a gönderme yapılarak, "İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde. Hoş geldin" ifadeleri kullanıldı.

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Videonun başında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden ışıkların yükseldiği ve etrafında trafik yoğunluğu olan bir görüntünün kullanılması ise Galatasaray kulübü ve sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Görüntünün, 14 Haziran 2012'de o dönemki adıyla Türk Telekom Arena'da düzenlenen FETÖ’nün "10. Türkçe Olimpiyatları"na ait olduğu ortaya çıktı.

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ERDOĞAN’IN SÖZLERİ TARTIŞILMIŞTI

Törende dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fetullah Gülen'e Türkiye'ye dönme çağrısı gündem olmuştu.

Erdoğan, "Kardeşlerim gurbet hasrettir. Hasret bedeli çok ağırdır, faturası çok ağırdır. Biz, gurbette olup, şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Gurbet aynı zamanda garipliktir. Zaten oradan anlamı yükleniyor. Diyoruz ki artık bu sıla hasreti bitmelidir, bitsin istiyoruz" demişti.

Yoğun alkış üzerine Erdoğan, "Şu andaki tavrınızla, hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu hasret diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

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