Beşiktaş'ın 'FETÖ' göndermesine Galatasaray'dan sert tepki: Bu kirli oyunun hesabını soracağız

Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini duyurduğu videoda, transfer çalımı attığı ezeli rakibi Galatasaray’a gönderme yapılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen ‘Türkçe Olimpiyatları’ndan görüntü kullanılmasına sarı-kırmızılı kulüpten sert tepki geldi.

Beşiktaş'ın 'FETÖ' göndermesine Galatasaray'dan sert tepki: Bu kirli oyunun hesabını soracağız

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Norwich City takımında bulunan Milot Rashica'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından transferin duyurulduğu videoda, Galatasaray'a gönderme yapılarak, "İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde. Hoş geldin" ifadeleri kullanıldı.

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Videonun başında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden ışıkların yükseldiği ve etrafında trafik yoğunluğu olan bir görüntünün kullanılması ise Galatasaray kulübü ve sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Görüntünün, 14 Haziran 2012'de o dönemki adıyla Türk Telekom Arena'da düzenlenen FETÖ’nün "10. Türkçe Olimpiyatları"na ait olduğu ortaya çıktı.

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GALATASARAY’DAN SERT TEPKİ: BU KİRLİ OYUNUN HESABINI SORACAĞIZ

Galatasaray, Beşiktaş'ın göndermesine yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Beşiktaş JK tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır. Galatasaray Spor Kulübü, bu vatan için canını vermiş kahramanların beşiği olmuş, onlar tarafından kurulmuş bir spor kulübüdür" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Galatasaray’ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütü ile yan yana göstermeye çalışan her kimse öncelikle müfteridir.

Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur.

Türk sporunun içine rekabeti değil hainliği sokmaya çalışan her kim olursa onun karşısında biz duracağız. Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız."

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ERDOĞAN’IN SÖZLERİ TARTIŞILMIŞTI

14 Haziran 2012'de o dönemki adıyla Türk Telekom Arena'da düzenlenen FETÖ’nün "10. Türkçe Olimpiyatları"da konuşan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fethullah Gülen'e Türkiye'ye dönme çağrısı gündem olmuştu.

Erdoğan, "Kardeşlerim gurbet hasrettir. Hasret bedeli çok ağırdır, faturası çok ağırdır. Biz, gurbette olup, şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Gurbet aynı zamanda garipliktir. Zaten oradan anlamı yükleniyor. Diyoruz ki artık bu sıla hasreti bitmelidir, bitsin istiyoruz" demişti.

Yoğun alkış üzerine Erdoğan, "Şu andaki tavrınızla, hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu hasret diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

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