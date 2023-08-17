Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a FETÖ çıkışı: Hesabını soracağız

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

Transferde eksiklerimiz vardı, büyük bölümünü tamamladık. Bazı mevkilere nokta atışlarımız olacak. İsim vermem doğru olmaz. Galatasaray için çalışıyoruz. Taraftarlarımız, hiç endişe etmesinler. Geçen sene olduğu gibi bu sene de en iyi takımı kurmanın peşindeyiz.

"BEŞİKTAŞ'TAN ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Bu ülkeye bilim insanları, devlet adamları yetiştirmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini öğretmiş kulüp Galatasaray. Ayrıca canını bu ülke için veren bir kurumdan bahsediyoruz. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir kurumu eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla işbirliği varmış gibi yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek, dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve büyük bir gaf! Neden hala FETÖ'nün değirmenine su taşıyacak yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz? Beşiktaş Kulübü'nden özür bekliyoruz.

"HESABINI SORACAĞIZ"

Beşiktaş'a, büyüklerine her zaman saygılıyız. Neden bu paylaşıma ihtiyaç duydunuz? Bundan ne fayda sağladınız? Beşiktaşlı yöneticilerine bunu soruyorum. Galatasaray camiası sakin olsun. Buna uymayın, prim vermeyin. "Böyle bir paylaşım yaparak, Türkiye'yi bölmenin yeri ve zamanı değil! Kimsenin yanına yaptıklarını kâr bırakmayacağız. Buna sebep verenlerden hesabını soracağız.

Konuyu hukukçularla konuştuk ve bu transferi yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Tete transferinde risk görmedik. Tete, bizim oyuncumuz ve kısa sürede takıma katılacak.