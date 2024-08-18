Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz isim

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz isim

Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemine bomba bir isim düştü.

Beşiktaş, taraftarını heyecanlandıracak bir transfer daha yapmak için harekete geçti.

Siyah-beyazlılar, İngiltere'de Manchester United'da oynayan Victor Lindelöf'ü kadrosuna katmak istiyor.

TEKLİFE HAZIRLANIYOR
İngiliz basınında geçen haberlere göre; adı daha öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Lindelöf için Beşiktaş'ın teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı.

Yönetim, Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İsveçli savunmacıyı transfer ederek savunmayı sağlama almak istiyor.

2017 yılında 35 milyon euro'ya Benfica'dan Manchester United'a transfer olan Lindelöf, Premier Lig ekibiyle 259 maçta forma giydi.

Söz konusu maçlarda 4 gol atan tecrübeli oyuncu, 7 asist yaptı.

İsveç Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Lindelöf, milli takım ile de 68 maçta oynadı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

30 yaşındaki futbolcunun kariyerinde kazandığı kupalar ise şu şekilde:

- 1 İngiltere Kupası
- 1 İngiltere Lig Kupası
- 3 Portekiz Liga Portugal
- 2 Portekiz Kupası
- 1 Portekiz Lig Kupası
- 1 Portekiz Süper Kupası
- 1 U21 Avrupa Şampiyonası

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