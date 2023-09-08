Beşiktaş'tan Serhan Çetinsaya açıklaması

Beşiktaş Kulübü, bir süre önce istifasını yönetim kuruluna veren Serhan Çetinsaya ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Üyemiz Serhan Çetinsaya'nın istifası, Yönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Kulübümüze özverili çalışmalar sonucunda değerli katkılarda bulunmuş olan Serhan Çetinsaya'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Serhan Çetinsaya, Beşiktaş'ta Emre Kocadağ ile birlikte "Asbaşkan" görevini yürütürken, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirmeden Sorumlu" yönetim kurulu üyesiydi.



