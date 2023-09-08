Beşiktaş'tan Serhan Çetinsaya açıklaması

Beşiktaş'ta yönetici Serhan Çetinsaya'nın istifası kabul edildiği duyuruldu.

Beşiktaş'tan Serhan Çetinsaya açıklaması

Beşiktaş Kulübü, bir süre önce istifasını yönetim kuruluna veren Serhan Çetinsaya ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Üyemiz Serhan Çetinsaya'nın istifası, Yönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Kulübümüze özverili çalışmalar sonucunda değerli katkılarda bulunmuş olan Serhan Çetinsaya'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Serhan Çetinsaya, Beşiktaş'ta Emre Kocadağ ile birlikte "Asbaşkan" görevini yürütürken, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirmeden Sorumlu" yönetim kurulu üyesiydi.


Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Son Haberler
Korona salgını vatandaşı ‘uyuz’ etti Sağlık
Korona salgını vatandaşı ‘uyuz’ etti
Aydın'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
iPhone kullananlar dikkat. Güncelleme yapmayan cihazlar tehlikede Teknoloji - Otomotiv
iPhone kullananlar dikkat. Güncelleme yapmayan cihazlar tehlikede
Elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü Güncel
Elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Cem Yılmaz aldığı emekli maaşını açıkladı Güncel
Cem Yılmaz aldığı emekli maaşını açıkladı
ABD Açık'ta 19 yaşındaki Gauff finale çıktı Spor
ABD Açık'ta 19 yaşındaki Gauff finale çıktı
Kamerun’da ayrılıkçıların saldırısında 3 kişi öldü Dünya
Kamerun’da ayrılıkçıların saldırısında 3 kişi öldü