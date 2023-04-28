Beşiktaş'tan flaş açıklama: Hakemi değiştirin!

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi flaş açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'tan flaş açıklama: Hakemi değiştirin!

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasındaki rakibimiz Galatasaray’ın, medyadaki kalemşörlerinin ve sosyal medyadaki trollerinin aldıkları talimat sonrası planlı olarak aynı anda başlattıkları algı operasyonunda dozu her geçen gün artırdıklarını dikkatle takip etmekteyiz.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin derbiye Ali Şansalan’ın atanmasını istediği şeklinde aslı astarı olmayan bir iddiayı ortaya atmak suretiyle kirli kumpasın fitilini ateşleyenler, bu kez yapay zeka marifetiyle müsabakanın hakemi ilan edilen Ali Şansalan’ı baskı altına almaya çalışarak sahneledikleri kirli oyunda ikinci perdeyi açmışlardır.

Hakem Ali Şansalan’ın başta Galatasaray cenahı olmak üzere son olarak onlara eklemlenen Fenerbahçe cephesinden günlerdir kendisi hakkında yapılan spekülasyonlardan olumsuz etkilenmiş bir halde sahaya çıkacağı düşüncesindeyiz. Bu düşünceden hareketle, adil bir yönetim tarzı ile bilinen Ali Şansalan’ın zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan maçta adaleti sağlıklı tesis edebilecek akılla bir yönetim sergileyip sergileyemeyeceği konusunda endişe duymaktayız.

Beşiktaş JK olarak; sistematik şekilde yıpratılan ve baskı altına alınmak istenen hakem Ali Şansalan’ın yerine derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz ve buna muhalefet etmeyeceğimizi beyan ederiz. Kalemşörleri ve trolleri aracılığıyla Şansalan’ı istemediğini belli eden rakibimizin de bu çağrımızı olumlu bularak destekleyeceğini düşünmekteyiz.

Türk futboluna pusu kültürünü getirenlere, kabak tadı veren senaryolarla haksız kazanç elde etmeye çalışanlara, son olarak sezon boyunca dillerinden düşürmedikleri “Ligi bitirtmeyiz” algısını yayanlara asla geçit vermeyeceğiz.

Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki; ligi bitirtmeyeceklerini söyleyenler istediklerini elde edince kapalı kapılar ardına saklanma yolunu seçmişlerdir. Bu yöntem bize hiç de yabancı gelmemektedir. Bu tavıra rakibimizin geçmiş yönetimlerinde de geçmiş teknik direktörlerinde de defalarca şahit olduk. “Lig sonunda her şeyi açıklayacağız” diyenler şampiyon olduktan sonra adeta ortadan kayboldular. Karşımızdaki rakip aynı, yöntem aynı. Şimdi de “Belgeleri açıklarız” tehditleri savuruyorlar.

Manipülasyonu bırakın, buyrun açıklayın. Ama iş işten geçmeden açıklayın."

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