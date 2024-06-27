Beşiktaş'tan sürpriz transfer. Martin'i açıkladı

Beşiktaş, erkek basketbol takımına ABD'li Kelan Martin'i transfer ettiğini duyurdu.

Kelan Martin, geçen sezon Karşıyaka'da forma giymişti.

KELAN MARTIN KİMDİR?

3 Ağustos 1995 doğumlu. 2.01 cm boyunda ve forvet pozisyonunda oynuyor.

Butler University’den mezun oldu. Üniversitedeki ilk sezonu olan 2014/15’te 7.1 sayı, 2.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Üniversitedeki ikinci sezonunda büyük bir çıkış yakaladı. 33 maçta 15.7 sayı ve 6.8 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamlamayı başardı.

Üniversitedeki üçüncü sezonunu 16 sayı ve 5.8 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

2018 NBA Yaz Ligi’nde Utah Jazz formasıyla 7 maça çıktı ve 8 sayı, 4.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2018-2019 sezonunda Almanya Ligi ekibi MHP RIESEN Ludwisburg’a transfer oldu. 27 maçta 13.7 sayı, 4.4 ribaund ortalamalarıyla iyi bir performans gösterdi.

2019 NBA Yaz Ligi’nde Minnesota Timberwolves forması giydi. 6 maçta gösterdiği 11.8 sayı ve 6.8 ribaundlık performans sergiledi.

2019-2020 sezonunu NBA’de, Minnesota Timberwolves’ta geçirdi. 31 maçta 6.4 sayı ve 3.1 ribaund’lık performans gösterdi. Aynı zamanda Minnesota Timberwolves’un G-League takımı Iowa Wolves’ta da forma giydi. 24 maçta 17.7 sayı ve 5.5 ribaund’lık ortalamalarla oynadı.

2020-2021 sezonu başında Indiana Pacers’la sözleşme imzaladı. Sezonu oynadığı 36 maçta 5.1 sayı, 2.4 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

2021-2022 sezonuna da Indiana Pacers’ta başlayan başarılı oyuncu, oynadığı 27 maçta 6.3 sayı ve 2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Ardından Şubat 2022’de Boston Celtics ile sözleşme imzaladı ve Celtics formasıyla 3 maça çıktı. Mart ayında NBA G-League ekibi Grand Rapids Gold ile sözleşme imzalayan Martin, 2 maçta 14 sayı ve 7.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2022-2023 sezonunda NBA G-League ekiplerinden Birmingham Squadron ile anlaşan Kelan Martin, 46 maçta 20 sayı, 3.9 ribaund ve 2.8 asistlik ortalamalarla iyi bir sezon geçirdi.

2023-2024 sezonu başında Pınar Karşıyaka ile sözleşme imzalayan Kelan Martin, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçta 8.9 sayı, 4.2 ribaund ve 1.6 asist; Basketbol Süper Ligi'nde ise 35 maçta 13.4 sayı, 4.5 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla başarılı bir sezon geçirdi.