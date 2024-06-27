Volkan Demirel babası ölmeden bir gün önce çektikleri fotoğrafları paylaştı

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerde babası Ali Hacı Demirel'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

71 yaşında aramızdan ayrılan Ali Hacı Demirel, Bodrum'da göğüs ağrısı sonucu fenalaşması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ali Hacı Demirel için dün Acarkent Acarlar Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine futbol dünyasından pek çok önemli isim de katıldı.

Babası kaybetmenin acısı içinde olan Volkan Demirel sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile herkesi duygulandırdı.

Babasının vefatından bir gün önce eşi Zeynep Demirel ile çekilen fotoğrafını paylaşan Volkan Demirel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sabah kalktım, seni arayamayacağım. Hayatımda ilk defa kaybettiğimi anladım…

Sen gözlerini yummadan önce ki akşam! ne kadar iyi, ne kadar da mutlusun????????Benim elim ayağım, öğreten, yol gösteren, arkadaşımdın.

Abim, kardeşim, dostumdun. Yeri geldi mi kolunun altına girdiğim, yeri geldiğinde beni sırtlayandın. Arkamda duran, her zaman yanımda yürüyendin…

BABAM sen bana hiç hayır demedin.

Neden bıraktın kendini gittin BABAM daha yaşayacaklarımız varken…

Bu kadar erken, hazırlıksız çaresiz bıraktın beni… Bana veda etmişsin aslında bizi mutlu ettiğin son akşamında…SENİ ÇOK SEVİYORUM BABAM”