Beşiktaş’tan taraftarlara uyarı

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam deplasmanda Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş’tan taraftarlarına uyarı geldi. Karşılaşmayı stadyumda takip edecek taraftarlara yönelik bir açıklama yapan siyah beyazlı yönetim, çıkabilecek bir tribün olayı sonrası bir sonraki deplasman maçında taraftarların yer alamayacağının altı çizildi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Taraftarlarımızın stadyuma girişte gerektiğinde ibraz etmek üzere yanlarında kimlik veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Şehirde veya stadyumda meşale yakılması halinde, bu eylemde bulunan kişilerin Hollanda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınabileceklerini önemle hatırlatırız.

Ajax ile oynayacağımız maçta tribün olayları meydana gelmesi halinde bir sonraki deplasmanda oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi maçında taraftarlarımız deplasman tribününde yer alamayacaktır.

Kulübümüzün maddi manevi zarara uğramaması ve taraftarlarımızın gelecekteki deplasman maçlarımızda tribünlerde yer alabilmeleri adına tribünde meşale yakılmamasını ve sahaya herhangi bir yabancı madde atılmaması hususlarını önemle belirtiriz.

Ajax kulübüyle varılan mutabakat doğrultusunda taraftarlarımızın stadyumda yol açabileceği zararlar Kulübümüz tarafından karşılanacaktır. Kulübümüzün hem ceza almaması hem de maddi zarara uğramaması adına stadyuma zarar verilmemesi hususunda dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan rica ederiz."