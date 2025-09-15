Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru kararı!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu mücadelede kırmızı kart gören Orkun Kökçü için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Başakşehir maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun cezasının iptali talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.

Yönetimin, kararın hatalı olduğunu düşündüğünü belirterek resmi itiraz sürecini başlatma kararı aldığı öne sürüldü.

Kulüp avukatları, gerekli belgeleri hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyu en kısa sürede yapacak.

