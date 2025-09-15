Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru kararı!

Beşiktaş, Başakşehir maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun cezasının iptali talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.
Yönetimin, kararın hatalı olduğunu düşündüğünü belirterek resmi itiraz sürecini başlatma kararı aldığı öne sürüldü.
Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!
Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gelişmesi!
Kulüp avukatları, gerekli belgeleri hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyu en kısa sürede yapacak.
Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerendirdi! "Hakem derbinin içine etti"
Fenerbahçe'nin efsane isminden daha ilk maçından Domenico Tedesco'ya sert eleştiri!
Barış Alper Yılmaz'dan beklenmedik Kerem Aktürkoğlu hamlesi!