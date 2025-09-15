Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerendirdi! "Hakem derbinin içine etti"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Hakem kararlarının damga vurduğu mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini Youssef En-Nesyri'nin ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Usta isimler, bu dev maçı değerlendirdi.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"TRABZONSPOR'UN GOLÜ NET GOL"

"Maçın yorumunu yapalım diyoruz, sahada kalalım diyoruz, futbolun güzelliklerinden bahsedelim diyoruz, goller, şutlar, kurtarışlar diyoruz da diyoruz ama sonunda yine hakeme geliyoruz. Trabzon’un attığı gol, net gol. Onuachu kafaya çıkıyor, hiçbir faul hareketi yok, kollarından yükselmeye kalkıyor, Skriniar yükselemiyor. VAR hakemi devreye girip iptal ettiriyor. İşte hakemlik böyle bir şey. Maçın hakemi ne yaptı dün gece? Konu mankeniydi, esas oğlan, hani Türk filmlerinde olduğu gibi VAR hakemi Davut Dakul Çelik’ti. Ne yapalım olaylar bizi futboldan uzaklaştırıyor. Bu da bizim elimizde değil. Herkese hayırlı işler."

(Erman Toroğlu/Sözcü)

"TRABZONSPOR'UN BUZ GİBİ GOLÜ BADEM OLDU"

"Trabzonspor'un Onuachu ile attığı gol öncesi Skriniar ile olan mücadelesinde ellerin, kolların illegal kullanımı yok, dirsek silah olarak kullanılmıyor. Top kazanma mücadelesi içinde arkada bulunan Skriniar'a sadece mücadele gereği doğal bir temas var. Hakem oynatıyor. Peki VAR niye karışır? Niye hakemi OFR'ye çağırır? Trabzonspor'un buz gibi golü badem oldu. Bu maçlara o kadar kolay geldiler ki yönettikleri ekonominin ne olduğunun farkında değiller ve hakemliği bilmiyorlar."

Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!

(Mustafa Çulcu/Sabah)

Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gelişmesi!

"SKORU HAKEMİN BELİRLEDİĞİ MAÇ"

"Kadıköy'de ciddi anlamda hakemin dahil olduğu ve belki de skoru hakemin belirlediği bir maç izledik. Aslında maçın kırılma anı, iptal edilen Trabzonspor golü ve ardından gelen kırmızı kart. Belki de maç orada bitiverdi. Gelelim hakeme; Onuachu'nun attığı gol nizami gol. Vurduğu kafa da harika bir kafa… Ama kenardan VAR daveti geliyor, hakem faul diye iptal ediyor. Orta sahada Onuachu topa vurmak için yükseliyor. Arkadan gelen Skriniar'ın farkında değil. Kafaya çıkan her oyuncu kolunu açar, açtığı kol da Skriniar'ın çenesine geliyor. Böyle faul filan olmaz. VAR daveti olmaz, olsa bile iyi hakem o golü iptal etmez, verir… Ardından gelen kırmızı kart tartışılır. Tamam bileğine basıyor ama ayak yüksekte değil. Kırmızı verdiği için çok eleştirmem ama ben olsam sarı verirdim."

(Ahmet Çakar/Sabah)

"HAKEM DERBİNİN İÇİNE ETTİ"

Zeki Uzundurukan: "Tecrübesiz, futbolu hiç bilmeyen, oyun kurallarından bihaber VAR hakemi Davut Dakul Çelik, dünkü derbinin adeta içine etti. 11. dakikada Onuachu'nun attığı buz gibi golü iptal ettirmek için hakemi monitöre çağırarak bitirdi maçı! Trabzonspor'u yaktı resmen! Bakalım MHK, bu Davut Dakul'a nasıl bir ceza verecek? Mesela bir daha Trabzonspor maçlarına verebilecek mi? Trabzonspor oyun 11'e 11 oynanırken, daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe'yi kalesinden uzak tutup, pozisyonlara giriyordu. Zaten 1-0 da öne geçmişti. Bordo-mavililer, 10 kişi kaldıktan sonra sadece savunma yaptı. Fenerbahçe'nin büyük baskısının golü getireceği belliydi. Fenerbahçe'ye karşı, hem de Kadıköy'de 20. dakikadan itibaren 10 kişi oynamak zor ötesidir!"

(Zeki Uzundurukan/Fotomaç)

Fernando Muslera'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Bunu hiç beklemiyordu...

Ali Koç Domenico Tedesco'nun imza töreninde suçlarını açıkladı! Diğer başkan adaylarına da meydan okudu

Büyük Jose Mourinho sürprizi! Fenerbahçe biletini kesmişti: Geri dönüyor