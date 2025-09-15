Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gelişmesi!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gelişmesi!

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Eintracht Frankfurt maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan takımın golcü oyuncusu Victor Osimhen için sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'nda sakatlandıktan sonra Eyüpspor maçını kaçıran Osimhen'den müjdeli haber geldi. Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmada Frankfurt önünde sahadaki yerini alabilecek.

Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!

1200x675-okan-buruktan-osimhen-sozleri-1757782087070.jpg

Fernando Muslera'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Bunu hiç beklemiyordu...Fernando Muslera'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Bunu hiç beklemiyordu...

OKAN BURUK'UN İLK 11'DE SAHAYA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'a bu maçta mutlaka forma giymek istediğini belirten Nijeryalı yıldızın bir aksilik olmazsa sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Buruk'un, Barış Alper Yılmaz'a da ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Ali Koç Domenico Tedesco'nun imza töreninde suçlarını açıkladı! Diğer başkan adaylarına da meydan okuduAli Koç Domenico Tedesco'nun imza töreninde suçlarını açıkladı! Diğer başkan adaylarına da meydan okudu

Büyük Jose Mourinho sürprizi! Fenerbahçe biletini kesmişti: Geri dönüyorBüyük Jose Mourinho sürprizi! Fenerbahçe biletini kesmişti: Geri dönüyor

Arda Turan olay oldu!Arda Turan olay oldu!

Son Haberler
Fahrettin Altun'un oğluna "tarihi" düğün! Önce milyonluk işini sonra yuvasını kurdu
Fahrettin Altun'un oğluna "tarihi" düğün! Önce milyonluk işini sonra yuvasını kurdu
Dev otobüs firması iflas bayrağını çekti. Seferler iptal oldu yolcular mağdur
Dev otobüs firması iflas bayrağını çekti. Seferler iptal oldu yolcular mağdur
Zirai don afeti ile sarsılan çiftçilere müjde: 16 meyve türüne tam maliyet desteği!
Zirai don afeti ile sarsılan çiftçilere müjde: 16 meyve türüne tam maliyet desteği!
Gazze’deki kan donduran gerçek ortaya çıktı: Doktorlar kesin kanıt göstererek açıkladı
Gazze’deki kan donduran gerçek ortaya çıktı: Doktorlar kesin kanıt göstererek açıkladı
Borsa haftaya düşüşle başladı: Neler oluyor? (15 Eylül 2025)
Borsa haftaya düşüşle başladı