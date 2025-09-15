Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gelişmesi!

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'nda sakatlandıktan sonra Eyüpspor maçını kaçıran Osimhen'den müjdeli haber geldi. Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmada Frankfurt önünde sahadaki yerini alabilecek.

Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!

Fernando Muslera'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Bunu hiç beklemiyordu...

OKAN BURUK'UN İLK 11'DE SAHAYA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'a bu maçta mutlaka forma giymek istediğini belirten Nijeryalı yıldızın bir aksilik olmazsa sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Buruk'un, Barış Alper Yılmaz'a da ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Ali Koç Domenico Tedesco'nun imza töreninde suçlarını açıkladı! Diğer başkan adaylarına da meydan okudu

Büyük Jose Mourinho sürprizi! Fenerbahçe biletini kesmişti: Geri dönüyor

Arda Turan olay oldu!