Fenerbahçe'nin efsane isminden daha ilk maçından Domenico Tedesco'ya sert eleştiri!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcusu İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Yağcıoğlu, takımın başında ilk maçına çıkan Domenico Tedesco'nun tercihlerinin yanlış olduğunu söyledi.

İşte Yağcıoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar;

"ZAMAN LAZIM"

"Tedesco'nun bir şeyleri göstermesi için zaman lazım. Her teknik adama söylediğimiz lafı Tedesco için de söylemek zorundayız. 3 günlük çalışmayla bir anda atak sürekliliği, rakip sahada oynamak falan bunlar öyle kolay işler değil. Bunları bir anda değiştiremezsin. Bunlar için süre lazım."

"DOMENICO TEDESCO'NUN TERCİHLERİ YANLIŞTI"

"Fenerbahçe topla daha çok oynamış fakat üretememiş. Üretememesinin en büyük sebebi ne? Bence hocanın daha oyuncuları çok iyi tanımadığı için tercihleri. Szymanski'den sağ taraf oyuncusu olmaz. Olmaz kardeşim! Orada senin elinde Nene, İrfan Can Kahveci gibi kanatta oynayacak oyuncu varsa bence onlarla başlamalıydı ki; ben bundan sonraki maçlarda eminim öyle oynayacak."

"İKİNCİ GOLÜ ATIP BİTİRECEKSİN MAÇI"

"İkinci yarı son bölüm hariç tek kale oynadığın bir maçta ikinci golü atıp bitireceksin maçı. İkinci golü atacaksın, rahatlayacaksın. Son bölümde iki kere Trabzonspor geldi, orada ufacık bir hata yapsan ya da Trabzonspor'un şansı yaver gitse bir anda maç 1-1'e gelir ve her şey bozulur."

"SEÇİMİN GİDİŞATINI BİLE ETKİLERDİ"

"En önemlisi şuydu: Fenerbahçe kazanmak zorundaydı bu maçı. Fenerbahçe bu maçı kazanarak yola devam etmeliydi. Bir hafta sonra çok ciddi bir seçim var. Seçimin gidişatını bile etkilerdi bu derbi."

