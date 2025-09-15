Barış Alper Yılmaz'dan beklenmedik Kerem Aktürkoğlu hamlesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Barış Alper Yılmaz'dan beklenmedik Kerem Aktürkoğlu hamlesi!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir hamle yaptı. Barış Alper, sosyal medya üzerinden Kerem'i takipten çıktı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı bir hamle geldi. Fenerbahçe'ye transferi sebebiyle Galatasaray camiasından büyük tepkiler gören Kerem Aktürkoğlu'nu Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!

d-001.jpeg

Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gelişmesi!Galatasaray'da flaş Victor Osimhen gelişmesi!

Daha önce Kerem Aktürkoğlu'nun transferine tepki olarak sarı-kırmızılı kulüpte Yunus Akgün ve Abdulkerim Bardakçı da milli oyuncuyu takipten çıkarmıştı.

Fenerbahçe'nin efsane isminden daha ilk maçından Domenico Tedesco'ya sert eleştiri!Fenerbahçe'nin efsane isminden daha ilk maçından Domenico Tedesco'ya sert eleştiri!

Filenin Efeleri doludizgin!Filenin Efeleri doludizgin!

Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerendirdi! "Hakem derbinin içine etti"Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerendirdi! "Hakem derbinin içine etti"

Son Haberler
Uzmanlar uyarıyor! Solunum sağlığınız tehlikede
Uzmanlar uyarıyor! Solunum sağlığınız tehlikede
Barış Alper Yılmaz gerçeğini sadece o yazabildi. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Barış Alper Yılmaz gerçeğini sadece o yazabildi. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi başladı! İmzayı attı sözünü verdi
Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi başladı! İmzayı attı sözünü verdi
Bebek’te skandal! Sosyete Waffle’cısı kız çocuğuna istismardan cezaevine girdi: Aralarında 27 yaş farkı var
Sosyete Waffle’cısına kız çocuğuna cinsel istismar suçlaması! Cezaevine girdi
CHP davası ertelendi borsa tırmanışa geçti!
CHP davası ertelendi borsa tırmanışa geçti!