Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert tepki

Beşiktaş yayıncı kuruluşu Bursaspor maçındaki tutumu nedeniyle kınadı

Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert tepki

Editör: Fatma Demirkaya

Beşiktaş Kulübü, Bursaspor ile oynanan basketbol müsabakasında yaşanan olaylar hakkında yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursaspor Info Yatırım ile oynadığı müsabakada; teknik ekibimizi ve oyuncularımızı daha önce altyapımızda oynamış siyah-beyazlı formamızı giymiş olmalarına rağmen tahrik etmeye çalışan iki oyuncuyu, müsabaka boyunca küfürlü tezahüratta bulunup sahaya yabancı madde atan rakip takım taraftarlarını ve rakip takım tribününde açılan çirkin pankartı uzun süre ekrana taşıyan müsabakanın yayıncı kuruluşu beIN Sports'u şiddetle kınıyoruz.

Müsabakada görevli Türkiye Basketbol Federasyonu yetkililerinin hassasiyetle raporlarını hazırladıklarına inanıyor, salonlarda görmek istemediğimiz olaylarla ilgili gerekli cezaların verileceğini umut ediyoruz. Rakip takım tribününde açılan çirkin pankartı uzun süre yayınlayan ve maç boyunca takımımıza edilen küfürlere karşı herhangi bir aksiyon almayan yayıncı kuruluş beIN Sports'u ivedilikle başta Camiamız olmak üzere tüm basketbolseverlerden özür dilemeye davet ediyoruz.

Özür dilenmemesi halinde hukuki yollara başvuracağımızı ve Başantrenörümüzün yayıncı kuruluşa röportaj vermeyeceğini beyan ederiz. Bursaspor Info Yatırım kulübünün sağduyulu yöneticilerinin de kulüplerinde önemli başarılara imza atmış Genel Menajerimiz Nedim Yücel ile Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'e yönelik ağır itham, çirkin söylem ve davranışlar nedeniyle üzüntü duyduklarına inanıyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı, çağrılarımıza yanıt alamadığımız takdirde ilgililere bundan sonra hak ettikleri şekilde muamelede bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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