28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Besim Tibuk kimdir? Besim Tibuk kaç yaşında? Besim Tibuk nereli?

Besim Tibuk kimdir? Besim Tibuk kaç yaşında? Besim Tibuk nereli?

Besim Tibuk, son zamanlarda ismi en çok merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Kullanıcılar internette; Besim Tibuk kimdir, Besim Tibuk kaç yaşında, Besim Tibuk nereli gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte o soruların yanıtları.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 21:55
Takip Et

Besim Tibuk kimdir? Besim Tibuk kaç yaşında? Besim Tibuk nereli?

Besim Tibuk kimdir? Besim Tibuk kaç yaşında? Besim Tibuk nereli?
+
Aa
-

Ülke gündemi içerisinde konuşulan isimler arasında Besim Tibuk var. Besim Tibuk son zamanlarda en merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Besim Tibuk kimdir? Besim Tibuk kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar:

BESİM TİBUK KİMDİR?

Besim Tibuk, 1945 senesinde Rize ilinin Fındıklı ilçesine bağlı Arılı köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Murgul'da, ortaokulu Kars, Artvin ve İzmit şehirlerinde bitirdi. 1962 senesinde aldığı AFS bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek liseyi burada tamamladı. 1968 senesinde yeniden Türkiye’ye dönen Besim Tibuk, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Ardından İşletme İktisadi Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi aldı. 1964 yılında tercüman rehber olarak turizm sektöründe çalışmaya başladı.

Diğer bir taraftan da pek çok seyahat acentesinde müdürlük görevinde bulundu. 1974 yılında Net Turizm'i kurdu. Siyasetin içerisinde de olan Besim Tibuk, Demokrat Parti'nin kurulmasında büyük bir rol oynadı. Besim Tibuk, İstanbul İl Başkanlığı'nda görevler yaptı. 26 Temmuz 1994 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte Liberal Demokrat Parti'yi kurdu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
3
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
4
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
5
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
6
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Torba yasa delik çıktı. EYT düzenlemesi mağduriyetleri giderilmedi
7
﻿Torba yasa delik çıktı. EYT düzenlemesi mağduriyetleri giderilmedi
﻿Torba yasa delik çıktı. EYT düzenlemesi mağduriyetleri giderilmedi
﻿Old firm derbisinde inanılmaz olay. Antrenör teknik direktöre kafa attı
﻿Old firm derbisinde inanılmaz olay. Antrenör teknik direktöre kafa attı
﻿Old firm derbisinde inanılmaz olay. Antrenör teknik direktöre kafa attı
﻿Milliler golü attı. Hakem ofsayt dedi. Hırvatlar 1-0 öne geçti
﻿Milliler golü attı. Hakem ofsayt dedi. Hırvatlar 1-0 öne geçti
﻿Milliler golü attı. Hakem ofsayt dedi. Hırvatlar 1-0 öne geçti
﻿Hırvatistan maçı öncesi tribünlerde anlamlı pankart
﻿Hırvatistan maçı öncesi tribünlerde anlamlı pankart
﻿Hırvatistan maçı öncesi tribünlerde anlamlı pankart
﻿Silivri'de 6 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü tutuklandı
﻿Silivri'de 6 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü tutuklandı
﻿Silivri'de 6 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.