Besim Tibuk kimdir? Besim Tibuk kaç yaşında? Besim Tibuk nereli?

Ülke gündemi içerisinde konuşulan isimler arasında Besim Tibuk var. Besim Tibuk son zamanlarda en merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Besim Tibuk kimdir? Besim Tibuk kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar:

BESİM TİBUK KİMDİR?

Besim Tibuk, 1945 senesinde Rize ilinin Fındıklı ilçesine bağlı Arılı köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Murgul'da, ortaokulu Kars, Artvin ve İzmit şehirlerinde bitirdi. 1962 senesinde aldığı AFS bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek liseyi burada tamamladı. 1968 senesinde yeniden Türkiye’ye dönen Besim Tibuk, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Ardından İşletme İktisadi Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi aldı. 1964 yılında tercüman rehber olarak turizm sektöründe çalışmaya başladı.

Diğer bir taraftan da pek çok seyahat acentesinde müdürlük görevinde bulundu. 1974 yılında Net Turizm'i kurdu. Siyasetin içerisinde de olan Besim Tibuk, Demokrat Parti'nin kurulmasında büyük bir rol oynadı. Besim Tibuk, İstanbul İl Başkanlığı'nda görevler yaptı. 26 Temmuz 1994 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte Liberal Demokrat Parti'yi kurdu.