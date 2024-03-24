Beton mikseri betonu yola döktü

Kaynak: DHA
Beton mikseri betonu yola döktü
Dün öğle saatlerinde Maltepe Altıntepe Mahallesi Özüdoğru Sokak'ta ilginç bir olay yaşandı.

İstanbul, Maltepe'de, bir beton mikseri içerisinde bulunan betonu yol ortasına döktü.

Dün öğle saatlerinde Maltepe Altıntepe Mahallesi Özüdoğru Sokak'ta meydana gelen olayda iddialara göre, seyir halindeki bir beton mikserinin içindeki beton birden bire yola dökülmeye başladı. Sızıntı anında mikserinin arkasında bulunan araçların sürücüleri dökülen betonları fark eder etmez araçlarını oradan uzaklaşmaya çalıştı.

Mikseri sokaktan güç bela çıkartan şöför, mikserini sokaktan çıkartır çıkartmaz sırra kadem bastı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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