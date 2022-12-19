19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beton mikseri viyadükten uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Beton mikseri viyadükten uçtu, sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde viyadükte kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metreden düzen beton mikserinin sürücüsü Eyüp Taşyuran (35) hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 20:24
Takip Et

Beton mikseri viyadükten uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Beton mikseri viyadükten uçtu, sürücü hayatını kaybetti
+
Aa
-

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara Caddesini İzmir Çevreyoluna bağlayan viyadükte meydana geldi. Eyüp Taşyuran idaresindeki 35 AAD 871 plakalı beton mikseri, çevreyoluna bağlanan viyadükte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten düşen beton mikseri kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri viyadükte ve kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içerisinde sıkışan evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Taşyuran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Taşyuran'ın cenazesi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
1
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
3
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
4
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
5
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
6
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
7
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Beton mikseri viyadükten uçtu, sürücü hayatını kaybetti
﻿Beton mikseri viyadükten uçtu, sürücü hayatını kaybetti
﻿Beton mikseri viyadükten uçtu, sürücü hayatını kaybetti
﻿Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı
﻿Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı
﻿Ataşehir'de servis minibüsü alev alev yandı
﻿Atama bekleyen öğretmenler "100 bin atama" için Ankara’da buluştular
﻿Atama bekleyen öğretmenler
﻿Atama bekleyen öğretmenler "100 bin atama" için Ankara’da buluştular
﻿Çanakkale açıklarında 93 göçmen yakalandı
﻿Çanakkale açıklarında 93 göçmen yakalandı
﻿Çanakkale açıklarında 93 göçmen yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.