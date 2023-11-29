Beyaz lahana çorbası nasıl yapılır?

İşte beyaz lahana çorbası tarifi...

KAYNAK: Haber Merkezi
Beyaz lahana çorbası nasıl yapılır?

Beyaz lahana çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Beyaz lahana,
Patates,
Havuç,
Soğan,
Süt,
Tavuk veya sebze suyu,
Tuz,
Karabiber

Hazırlanışı;

İlk olarak lahanalar güzelce yıkanır ve doğranır. Patates ve havuç küp küp kesilip, soğan doğranır.
Yağ tencereye koyulur ve sebzeler sotelenir.

Sotelenen sebzelere sütü ve tavuk yada sebze suyu eklenir. Tuz ve karabiber bu aşamada çorbaya katılır.

Karışım kaynamaya bırakılır, ateş kısılır ve sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Karışım blenderden geçirilir ve sıcak servis edilir.

Afiyet olsun.

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