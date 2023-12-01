Nar ekşili caprese nasıl yapılır?
Malzemeler
3 dilim tam buğday ekmeği (Kızartılmış)
3 yemek kaşığı labne peyniri (Krema kıvamında çırpılmış)
1 top mozzarella peyniri (Dilimlenmiş)
2 adet domates (Dilimlenmiş)
2 yemek kaşığı halka siyah zeytin
Taze fesleğen
Taze kekik
Aromatik sızma zeytinyağı
Nar ekşisi
Susam
Hazırlanışı
Ekmeklerin üzerine labne peynir sürülür ve yeşillikler ile birlikte mozzarella peyniri ve domates dilimleri
yerleştirilir.
Siyah zeytin, susam, sızma zeytinyağı ve nar ekşisi ile süsleyerek servis edilir.
Afiyet olsun.
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