Nar ekşili caprese nasıl yapılır?

Malzemeler

3 dilim tam buğday ekmeği (Kızartılmış)

3 yemek kaşığı labne peyniri (Krema kıvamında çırpılmış)

1 top mozzarella peyniri (Dilimlenmiş)

2 adet domates (Dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı halka siyah zeytin

Taze fesleğen

Taze kekik

Aromatik sızma zeytinyağı

Nar ekşisi

Susam

Hazırlanışı

Ekmeklerin üzerine labne peynir sürülür ve yeşillikler ile birlikte mozzarella peyniri ve domates dilimleri

yerleştirilir.

Siyah zeytin, susam, sızma zeytinyağı ve nar ekşisi ile süsleyerek servis edilir.

Afiyet olsun.