﻿Beyaz Saray: Biden, Polonya'da 'önemli bir konuşma' yapacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ve Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın, 20-22 Şubat'ta Polonya'nın başkenti Varşova'ya yapacağı ziyaretle ilgili gazetecileri bilgilendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Biden'ın Varşova'da "önemli bir konuşma" yapacağını belirterek, Başkan'ın bunu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılından önce yapmak istediğini kaydetti.

KONUŞMA 21 ŞUBAT AKŞAMI OLACAK

Koordinatör Kirby, Biden'ın konuşmasını 21 Şubat akşamı yapacağını söyledi.

Biden'ın yine salı günü, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geleceğini belirten Kirby, liderlerin, ikili işbirliğinin yanı sıra NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek için yürütülen çabaları ele alacağını ifade etti.

Ukrayna'daki savaş bağlamında Polonya'nın lojistik rolüne işaret eden Kirby, Biden'ın hem bu hususta hem de Ukrayna'dan gelen mülteciler konusundaki destekleri için Duda'ya teşekkür edeceğini bildirdi.

Kirby, Biden için Polonya ziyaretinin "önemli bir anda yapacağı önemli bir gezi" olduğunu vurguladı.

GEZİ PLANINDA UKRAYNA ZİYARETİ VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME YOK

Koordinatör Kirby, gelecek hafta Biden'ın, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi müttefik ülkelerin liderleriyle telefonda görüşeceğini, ayrıca Bükreş Dokuzlusu (B9) olarak da bilinen NATO'nun doğu kanadı ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini aktardı.

Biden'ın Varşova dışında herhangi bir ziyaret planı olmadığını belirten Kirby, gezi planında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmenin de bulunmadığını kaydetti.

"RUSLAR HAVALAR ISININCA SALDIRILARINI ARTIRABİLİR"

Kirby, hava koşulları nedeniyle çatışmaların ülke genelinde yaygın olmadığına ancak Rusya'nın havalar düzeldiğinde saldırılarını genişletebileceğine işaret etti.

Halihazırda Bahmut'a odaklanan Rusya'nın kuzeydoğudan güneybatıya saldırı operasyonlarını artırabileceğini söyleyen Kirby, havalar ısınana kadar geçecek zamanı Ukrayna'ya destek olmak için iyi değerlendirmeye çalışacaklarını vurguladı.

Kirby, Rusya'nın Bahmut'ta son günlerde kazanımlar elde ettiğini belirterek, Ruslar bu bölgeyi ele geçirse de bunun savaşın gidişatı açısından stratejik bir değeri olmayacağı görüşünü yineledi.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılı vesilesiyle ABD ve müttefiklerin, Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor. (AA)