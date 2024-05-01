Hasan Arat'tan Almanya'ya çıkarma. Mario Gomez sürprizi

Muhammed Mirza Şeker
Hasan Arat'tan Almanya'ya çıkarma. Mario Gomez sürprizi
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya'ya giderek Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez ve Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer ile görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan Bayern Münih-Real Madrid maçını siyah-beyazlıların eski golcüsü Mario Gomez ile beraber takip etti.

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Ayrıca Arat, Bayern Münih başkanı Herbert Hainer ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

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ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK
Hasan Arat, Almanya ziyaretinde teknik direktör ve transfer ile ilgili önemli görüşmeler yapacak.

DORTMUND MAÇINI YERİNDE İZLEYECEK
Başkan Arat, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain maçını da tribünden takip edecek.

Alman teknik adam Hansi Flick ile görüşme yapacak olan Hasan Arat, Dortmund'dan Nuri Şahin ve Bayer Leverkusen'den Devin Özek ile temaslarda bulunacak.

''HERKESLE TEMASIMIZ VAR''
Hasan Arat, Almanya'da gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamada, "Herkesle temasımız var. Sadece Nuri Şahin değil birçok hocayla temasımız var.Türkiye'de de liglerin sona ermesi gerek, görüşeceğimiz kişiler var. Bir isim telaffuz etmek doğru olmaz. Herkes Beşiktaş'a gelmek istiyor, bunu bilin. Çok kötü bir sezon geçirmiş olmamız fark etmemeli. Kötü sezondan ders çıkartmamız lazım. Elimizdeki oyuncu havuzunu iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncu imkanlarıyla ilgili de görüşmelerimiz olacak. Bu çok normal. Süreç başladı bence." ifadelerini kullanmıştı.

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