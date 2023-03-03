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Beyaz Saray'da Biden-Scholz görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna ile ilgili son durum ve Çin ele alındı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 23:57
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Beyaz Saray'da Biden-Scholz görüşmesi

Beyaz Saray'da Biden-Scholz görüşmesi
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(İHA) - ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Beyaz Saray'da ağırladı. İki lider, görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı ve Çin meselelerini ele aldı.

Biden, Alman lidere Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür ederek, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri harcamaları artırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Biden, Almanya ve ABD'nin Ukrayna'yı desteklemek ve NATO'yu daha güçlü hale getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Scholz ise, "Şu anda, ne kadar sürerse sürsün bunu yapmaya devam edeceğimizin mesajını vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden 400 milyon dolarlık mühimmat ve ekipman verileceğini açıklamıştı.

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