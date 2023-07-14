Beyaz Saray'da geçen yıl da iki kez uyuşturucu madde bulunmuş

ABD'de Gizli Servis'in geçen yıl da Beyaz Saray'da iki kez uyuşturucu madde bulduğu iddia edildi.

Beyaz Saray'da geçen yıl da iki kez uyuşturucu madde bulunmuş

AA

Fox News'ün haberine göre, ismini açıklamayan bir Gizli Servis Sözcüsü, 2022 yılında biri haziran diğeri de eylül ayında olmak üzere Beyaz Saray'da iki kez az miktarlarda marihuana bulunduğunu itiraf etti.

Beyaz Saray'da bulunan marihuananın miktarının Washington DC'deki yasal düzenlemelerin altında olduğu için hadiseyle ilgili kimsenin tutuklanmadığını aktaran Sözcü, bulunan uyuşturucunun toplanarak imha edildiğini belirtti.

Washington DC'de 0,2 onstan (5,6 gram) az miktardaki marihuanayı bulundurmak suç sayılmasa da Beyaz Saray dahil federal kamu binalarında uyuşturucu bulundurulmasına izin verilmiyor.

Konuyla ilgili Cumhuriyetçi Milletvekili Lauren Boebert, 2 Temmuz'da Beyaz Saray'da kokainin bulunduğu bölgeyi kastederek, "Bu muhtemelen, özellikle de Biden göreve geldiğinden beri Beyaz Saray arazisinde ilk kez uyuşturucu bulunmadığı için, video gözetimi olması gereken bir alan." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray kompleksinde bulunan kokainle ilgili Gizli Servis'in bugün bilgilendirdiği Kongre üyelerinden Boebert, Gizli Servis'in kokainin bulunduğu kutuların anahtarının "kayıp olduğunu" kabul ettiğini belirtti.

Demokrat Milletvekili Jamie Raskin ise yüzlerce potansiyel şüpheliyi test etmenin "insanların sivil özgürlüklerini ihlal edecek, çok orantısız ve abartılı bir tepki" olacağını savundu.

Gizli Servis bugün Beyaz Saray'da bulunan kokainle ilgili soruşturma sonucunda uyuşturucuyu komplekse kimin soktuğunun belirlenemediğini duyurmuştu.

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