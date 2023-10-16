Beydağ Barajı tamamen kurudu

İzmir’in Beydağ ilçesinde bulunan ve bölgedeki tarım arazilerine ciddi manada su akışı sağlayan Beydağ Barajı, kuraklıktan nasibini alarak tamamen kurudu.

KAYNAK: İHA
Beydağ Barajı tamamen kurudu


2007 yılında tamamlanarak su tutulmaya başlanan Beydağ Barajı’ndan son gelen görüntüler tedirgin etti. Küçük Menderes Ovası'nda 120 bin dekar araziyi sulayan ve kuraklıktan önemli derecede etkilendiği gözlemlenen Beydağ Barajı, neredeyse tamamen kurudu. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) bağlı olan ve kavurucu yaz sıcaklarının etkisi, tarım arazilerinin sulanmasıyla su seviyesinin yok denecek kadar düştüğü baraja, zaman zamanda çevredeki çaylardan su temini sağlanıyor.
Bölgedeki vatandaşlar ise barajın kurumaya yüz tutmasına karşı şaşkınlığını gizleyemedi. Barajdan şuanda tarım arazilerine herhangi bir su akışının sağlanmadığı öğrenildi.

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