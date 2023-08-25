Beyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 3 kişiye hayat verdi. Sağlık çalışanları hastayı ayakta uğurladı

Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın, bağışlamış olduğu organlar nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu. Organların hastalara nakledildiğini açıkladı.

Beyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 3 kişiye hayat verdi. Sağlık çalışanları hastayı ayakta uğurladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlamış olduğu organların Ankara, Sivas ve Samsun'da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hasta, bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye yeni bir yaşam armağan etti. Yakınlarının da onayıyla donörden alınan karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak Ankara, Sivas ve Samsun’da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi" ifadelerine yer verdi.

7.png

8889.png

Öne Çıkanlar
Ankara'da bardan çıkan 2 polis ve 1 bekçi sokak ortasında kadınlara saldırdı
Ankara'da bardan çıkan 2 polis ve 1 bekçi sokak ortasında kadınlara saldırdı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Pegasus’un sahibi Ali Sabancı ve Aydın Doğan’ın kızı Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı Güncel
Pegasus’un sahibi Ali Sabancı ve Aydın Doğan’ın kızı Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı
25 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 25 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var? Keşfet
25 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 25 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?
Ormanların katledildiği Akbelen’de kazıya başladılar Güncel
Ormanların katledildiği Akbelen’de kazıya başladılar
Tuğçe Özbudak hastane yatağından paylaştı. Sevenlerinden dua istemişti Magazin
Tuğçe Özbudak hastane yatağından paylaştı. Sevenlerinden dua istemişti
TÜİK açıkladı: Güven endeksleri düştü Güncel
TÜİK açıkladı: Güven endeksleri düştü
Uzmanı sporcunun performansını artırmanın püf noktasını açıkladı Sağlık
Uzmanı sporcunun performansını artırmanın püf noktasını açıkladı
Yunanistan'daki yangınlar sebebi ile 140 kişi gözaltına alındı Dünya
Yunanistan'daki yangınlar sebebi ile 140 kişi gözaltına alındı