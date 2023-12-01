Beyin ölümü gerçekleşen hastanın insanlara böyle can oldu

A.B., Ermenek’te yaşarken salı günü rahatsızlanarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Beyin kanaması teşhisi konulan A.B., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.B.'nin ailesi, organlarının bağışlanması için hastane yönetimiyle anlaştı.

A.B.'den alınan karaciğer ve 2 böbrek, Antalya ve Konya’daki hastanelere nakledildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halil İbrahim Taşçı, organ bağışının önemine dikkat çekerek şunları belirtti:

"Organ nakli bekleyen hastalar için organ bağışı hayati bir fırsattır. Hastane olarak bu konuda farkındalık yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aileye, kendi acılarına rağmen yaşama tutunmak isteyen hastalara umut ışığı oldukları için minnettarız"