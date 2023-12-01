Beyin ölümü gerçekleşen hastanın insanlara böyle can oldu

Karaman’da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki A.B., organlarını bağışlayarak 3 kişiye hayat verdi.

KAYNAK: DHA
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın insanlara böyle can oldu

A.B., Ermenek’te yaşarken salı günü rahatsızlanarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Beyin kanaması teşhisi konulan A.B., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.B.'nin ailesi, organlarının bağışlanması için hastane yönetimiyle anlaştı.

A.B.'den alınan karaciğer ve 2 böbrek, Antalya ve Konya’daki hastanelere nakledildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halil İbrahim Taşçı, organ bağışının önemine dikkat çekerek şunları belirtti:

"Organ nakli bekleyen hastalar için organ bağışı hayati bir fırsattır. Hastane olarak bu konuda farkındalık yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aileye, kendi acılarına rağmen yaşama tutunmak isteyen hastalara umut ışığı oldukları için minnettarız"

İlgili Haberler
Organ nakli olan bebek sahibi olur mu
Öne Çıkanlar
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin 36 milyon TL'lik eseri yıkıldı Yaşam
Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin 36 milyon TL'lik eseri yıkıldı
Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. 15 yaralı Gündem
Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. 15 yaralı
Ava giden futbolcuların, fonda avlanmasını ancak bu anlatır Gündem
Ava giden futbolcuların, fonda avlanmasını ancak bu anlatır
Bursaspor: Utanmadan sıkılmadan yönetime aday olmayı hayal ediyorlar Spor
Bursaspor: Utanmadan sıkılmadan yönetime aday olmayı hayal ediyorlar
Can Gürzap kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte Can Gürzap'ın hayatı Gündem
Can Gürzap kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte Can Gürzap'ın hayatı
İşinizi yapay zeka ile büyütmenin yolları. İşte gözden kaçırmaması gereken 10 nokta Teknoloji
İşinizi yapay zeka ile büyütmenin yolları. İşte gözden kaçırmaması gereken 10 nokta
Merve Boluğur evlilik müjdesini verdi. Üçüncü koca geliyor Magazin
Merve Boluğur evlilik müjdesini verdi. Üçüncü koca geliyor