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Organları 3 kişiye umut oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kafa travması sebebi ile 8 gün komada kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen İsmail Sağlam'ın organları 3 kişiye umut oldu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 21:08
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Beyin ölümü gerçekleşti. Organları üç kişiye hayat oldu

Organları 3 kişiye umut oldu
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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gönen Devlet Hastanesinden nakil edilen İsmail Sağlam (57) kafa travması şikayeti ile tedaviye alındı.

8 gün yoğun bakımda kalan ancak tedaviye cevap vermeyen Sağlam'ın beyin ölümü gerçekleşti.

 Ailesinin izin vermesi sonucu İsmail Sağlam'ın organları üç hastaya umut oldu. İstanbul İstinye Üniversitesi Hastanesi'nden gelen ekipler tarafından İsmail Sağlam’ın karaciğeri ile iki böbreği alındı. (İHA)

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﻿Organları 3 kişiye umut oldu
﻿Organları 3 kişiye umut oldu
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