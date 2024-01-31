Beyin sağlığı nasıl korunur

Beyin sağlığımızı korumak için neler yapabileceğimizi Nöroloji Uzmanı Dr. Keriman Oğuz anlattı. Beyinle ilgili hastalıkların genellikle çok geç fark edildiğini, Alzheimer veya inme gibi hastalıkların yıllar öncesinden başlayan süreçler sonucunda ortaya çıktığını belirtti. Bu hastalıkların başlangıcını yakalamak, durdurmak veya yavaşlatmak için risk faktörlerini azaltmak gerektiğini söyledi. Bunun için de şu tavsiyelerde bulundu:

Beynimizin doğal vitamin ve minerallere ihtiyacı var. Folik asit, B6 ve B12 vitaminleri demans riskini düşürüyor. Bu vitaminleri hap yerine doğal gıdalardan almak daha iyi.

Teknoloji beynimizi olumsuz etkileyebiliyor. Cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi aletlerin yaydığı elektromanyetik alan hücrelerimizi bozuyor. Bu aletleri az kullanmak veya uzak tutmak faydalı olabilir.

Egzersiz beynimizi güçlendiriyor. Günde 10-15 dakika egzersiz yapmak beyin gücünü %30 artırıyor. Egzersiz dışında da aktif olmaya çalışmak kan dolaşımını hızlandırıyor.

Su içmek hafızamızı zinde tutuyor. Günde 2-3 litre su içmek beynimizi temizliyor.

Zamanımızı boşa harcamamak gerekiyor. Beynimizin de bir kapasitesi var. Gereksiz bilgilerle doldurursak yeni bilgiler öğrenemeyiz. Beynimizi dinlendirmek için kaliteli uyku şart. Her gün yeterli uyku almak beynimizi de dinlendirir.