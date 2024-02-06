Uzmanından beyin kanamasıyla ilgili hayat kurtaran uyarılar

Beyin kanamasının erken tanı ve tedavisinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gökalp Karaarslan, “Beyin kanamasına bağlı belirtileri erken fark edip gerekli önlemleri almak, bireyin yaşam kalitesini yükseltebilir ve tedavi olasılığını artırabilir. Bu yüzden, risk faktörlerinden uzak durma ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinme çok önemlidir” diye konuştu.

Beyin kanamasının her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin hayatına mal olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gökalp Karaarslan şunları söyledi:

“Beyin kanaması, ciddi bir sağlık problemidir ve belirtilerinin erken teşhisi, tedavinin başarı şansını etkileyen hayati bir faktördür. Beyin dokusunun içinde veya yüzeyinde meydana gelen kanamalardır. Belirtileri arasında; aniden ve şiddetle başlayan baş ağrısı, vücudun bir tarafında güçsüzlük, karıncalanma, uyuşukluk, görme bozuklukları, mide bulantısı veya kusma, konuşmada zorlanma, nefes darlığı, bilinç kaybı veya koma, ince motor yeteneği kaybı, tat duyusunda değişiklik, denge ve koordinasyonda problemler, baş çevirmesi, ışığa duyarlılık, okuma, yazma veya konuşmayı anlamada güçlük sayılabilir.

Yüksek riskli işlerde çalışanlar, erkekler, tansiyon, kanama bozukluğu olanlar, kan inceltici ilaç kullananlar, yaşlılar ve aile geçmişinde beyin kanaması olanlar risk grubundadır. Erken tanı çok önemlidir. Beyin tomografisi en etkili tanı yöntemlerinden biridir. Kan basıncının kontrolü çok önemlidir. Beyin şişmesi, epilepsi nöbetleri için ilaç tedavisi yapılabilir. Cerrahi müdahale de beyin kanaması tedavisinde etkili yöntemlerden biridir.

Önlemlerden bazıları su içmeyi ihmal etmeme, alkollü ve asitli içeceklerden kaçınma, düzenli spor ve egzersiz yapma, kiloyu kontrol altında tutma, stresi azaltıcı aktiviteler yapma, sigara kullanmama, tansiyon ve kalp hastalığı varsa ilaçları düzenli alma, güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmama şeklindedir.

Son olarak, beyin kanamasına ilişkin belirtileri erken fark etmek ve uygun önlemleri almak, bireyin yaşam kalitesini yükseltebilir ve tedavi olma ihtimalini artırabilir. Bu sebeple, risk faktörlerinden uzak durma ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanma çok önemlidir”