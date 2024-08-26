Beykoz 1908 yalan oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beykoz 1908 yalan oldu

TFF 2. Lig'de mücadele eden Beykoz Spor Kulübü'ne kötü haber geldi.

Tuzlaspor’un haklarını satın alarak bu sezon TFF 2. Lig’de oynayacağı açıklanan Beykoz 1908, maçlara kendi adıyla çıkamayacak.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Beykoz Spor Kulübü ile Tuzla Spor A.Ş. arasında imzalanan anlaşma sonucunda, 116 yıllık tarihi çınar Beykoz 1908’in bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele edeceği duyurulmuştu.

Ancak birleşme sürecinin sonunda, TFF 2. Lig maçları Beykoz 1908 ismiyle değil, yeni bir isimle oynanacak.

Tuzlaspor olan isim, Beykoz 1908 A.Ş. yerine yeni kurulacak olan ‘Beykoz Anadolu Spor A.Ş.’ ismiyle 2. Lig’de yer alacak.

Beykoz Spor Kulübü Başkanı Zeki Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Takımımızın adı Beykoz Anadolu Spor Anonim Şirketi olarak tahminen bir hafta içerisinde tescil edilecek.” dedi.

TFF 2. Lig’de bu sezon Beykoz 1908 A.Ş. ismiyle mücadele edemeyeceği kesinleşen ve şu an Süper Amatör Lig’de olan Beykoz 1908 A.Ş.’nin bu sezon Süper Amatör Lig’deki maçlarına çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.

İlgili Haberler
TFF'den Daum mesajı
TFF'den Daum mesajı
TFF o talebi direkt reddetti
Öne Çıkanlar
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Son Haberler
Hafta boyu sağanak var. Meteoroloji birçok şehri uyardı Yaşam
Hafta boyu sağanak var. Meteoroloji birçok şehri uyardı
Arda Turan imkansızı başardı Spor
Arda Turan imkansızı başardı
Dolar haftaya nasıl başladı? Ekonomi
Dolar haftaya nasıl başladı?
İmamoğlu’nun danışmanı: Mehmet Şimşek desteklenmeli Ekonomi
İmamoğlu’nun danışmanı: Mehmet Şimşek desteklenmeli
ABD başkanlık seçimlerinde yaş polemikleri. Biden'dan sonra bu kez Trump'ın yaşı gündemde Dünya
ABD başkanlık seçimlerinde yaş polemikleri. Biden'dan sonra bu kez Trump'ın yaşı gündemde
Fenerbahçe maçını yorumlarken Ümit Özat bir anda ağlamaya başladı Spor
Fenerbahçe maçını yorumlarken Ümit Özat bir anda ağlamaya başladı
Antalyaspor Hatayspor maçının devre arasında skandal Spor
Antalyaspor Hatayspor maçının devre arasında skandal