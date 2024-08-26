Beykoz 1908 yalan oldu

Tuzlaspor’un haklarını satın alarak bu sezon TFF 2. Lig’de oynayacağı açıklanan Beykoz 1908, maçlara kendi adıyla çıkamayacak.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Beykoz Spor Kulübü ile Tuzla Spor A.Ş. arasında imzalanan anlaşma sonucunda, 116 yıllık tarihi çınar Beykoz 1908’in bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele edeceği duyurulmuştu.

Ancak birleşme sürecinin sonunda, TFF 2. Lig maçları Beykoz 1908 ismiyle değil, yeni bir isimle oynanacak.

Tuzlaspor olan isim, Beykoz 1908 A.Ş. yerine yeni kurulacak olan ‘Beykoz Anadolu Spor A.Ş.’ ismiyle 2. Lig’de yer alacak.

Beykoz Spor Kulübü Başkanı Zeki Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Takımımızın adı Beykoz Anadolu Spor Anonim Şirketi olarak tahminen bir hafta içerisinde tescil edilecek.” dedi.

TFF 2. Lig’de bu sezon Beykoz 1908 A.Ş. ismiyle mücadele edemeyeceği kesinleşen ve şu an Süper Amatör Lig’de olan Beykoz 1908 A.Ş.’nin bu sezon Süper Amatör Lig’deki maçlarına çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.