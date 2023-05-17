Beykoz’da ahşap bina yanarak kül oldu

İstanbul Beykoz'da 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Alev alev yanarak kül olan binadaki yangın başka evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yanan bina ise cep telefonu kamerası ile böyle kaydedildi.

Beykoz’da ahşap bina yanarak kül oldu

İHA’nın haberine göre, yangın, Göksü Mahallesi Sadri Alışık Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı ahşap binada saat 15.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, 3 katlı ahşap bina birden alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken o anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti. Ekipler olayla ve yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatırken ahşap bina küle döndü.

Mahalle sakinlerinden olan Zeki Doygun, ”Girişte elektrik panosu var tahminime göre yangın oradan başladı. Komşumuz yangın var diye bağırdı. Kendimizi dışarı attığımızda alevleri gördük. İtfaiyeye haber verdik hemen geldiler ve söndürdüler” dedi.

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