Beykoz’da drift atan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

(DHA) – Beykoz, Çavuşbaşı Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde sürücü B.J.T. lüks otomobili ile kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye attı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ehliyetsiz sürücü B.J.T.’ yi yakalayarak gözaltına aldı.

“36 BİN 722 LİRA CEZA KESİLDİ"

B.J.T.'ye, ehliyetsiz araç kullanmak ve drift yapmaktan toplamda 36 bin 722 lira para cezası kesildi. Ayrıca araç sahibine sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullandırmaktan ise 8 bin 190 lira cezai işlem uygulandı. Ehliyetsiz sürücü B.J.T. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.