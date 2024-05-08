Tırın altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Aşuk, kırmızı ışıkta beklerken yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalışırken, tırın kör noktasında kaldı ve tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kazayı fark edenlerin müdahalesiyle tır sürücüsü durduruldu ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Aşuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından trafik akışı durdurulurken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Aşuk'un cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.