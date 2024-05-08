Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? Fatih Karagümrük Trabzon maçında ilk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Trabzonspor sahasında oynadığı ilk maçı 3-2 kazanmış, avantaj yakalamıştı.
Kazanan takım Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş'ın rakibi olacak.
İki takımın ilk 11'leri belli oldu.
FATİH KARAGÜMRÜK: Emre, Nazım, Salih, Ceccherini, Emir, Rohden, Paoletti, Lasagna, Eysseric, Mendes, Güven
TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu
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