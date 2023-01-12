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Beylikdüzü Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi çocukları ısıtacak destek

Beylikdüzü Belediyesi, sosyal yardımları kapsamında ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont ve bot desteğinde bulundu. Kış aylarındaki olumsuz hava koşullarından çocukların daha az etkilenmesi adına yapılan yardımdan,  7-15 yaş arasındaki 2 bin 200 çocuk faydalandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 16:02
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Beylikdüzü Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi çocukları ısıtacak destek

Beylikdüzü Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi çocukları ısıtacak destek
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ANKA'da yer alan habere göre, Beylikdüzü Belediyesi havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ilçede yaşayan çocukları unutmayarak kışlık mont ve bot dağıtımı gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan destek kapsamında sosyal inceleme sonucu belirlenen 7-15 yaş aralığındaki 2 bin 200 çocuk, yeni giysilerine kavuştu. Kış aylarındaki olumsuz hava koşullarından çocukların daha az etkilenmesi adına yapılan dağıtım, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşti.

ÇALIK: "ÇOCUKLARIN GÜLÜMSEMESİNDEN GÜÇ ALIYORUZ"
Sosyal yardımlarda önceliği her zaman çocuklara verdiklerini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sosyal yardım projelerimizi artırarak daha çok ihtiyaç sahibi haneye ulaşmaya gayret ediyoruz. Ülkemizde mevcut ekonomik düzenden en çok etkilenen kesim maalesef ki çocuklar oldu. Biliyoruz ki çocuklarına kıyafet almakta zorlanan ailelerimiz var. Biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak soğuk havaların da etkisini gösterdiği bugünlerde evlatlarımızın olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesini sağlamak için kışlık bot ve mont desteği sağladık. Çocukların yüzlerindeki gülümsemeden aldığımız güçle onlar için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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