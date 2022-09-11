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  • Muayene yapan doktor ''meslek hayatımda ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum'' diyerek açıkladı: Bize balkondan düştü

Muayene yapan doktor ''meslek hayatımda ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum'' diyerek açıkladı: Bize balkondan düştü dendi bebeğin bezini açınca kanımız dondu

Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne, ‘Balkondan düştü’ denilerek getirilen ve hayatını kaybeden iki yaşındaki bebeğin Adli Tıp Raporu’nda cinsel istismar bulgularına rastlandı. Bebeğin muayenesini yapan doktor "Meslek hayatımda ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum" diyerek açıkladı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 16:02
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 16:03
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Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne balkondan düştü denilerek getirilen 2 yaşındaki bebekte cinsel istismar bulgularına ulaşıldı

Muayene yapan doktor ''meslek hayatımda ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum'' diyerek açıkladı: Bize balkondan düştü dendi bebeğin bezini açınca kanımız dondu
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Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne, ‘Balkondan düştü’ iddiasıyla getirilen 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti. Bebeğin ilk muayenesini yapan doktor, cinsel istismar bulgularına rastladıklarını söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre; bebek hastaneye ilk geldiğinde yazılan metinde “2 yaşındaki çocuk evinin balkonundan düşme beyanıyla acil servise getirildi. Gelişinde nabız ve tansiyon alınamadı. Yüzü soluk ve siyanoze görünümde idi. Genel durum kötü, bilinç kapalı. Göğüs havalanmıyor” ifadeleri yazıldı

Diğer taraftan muayene raporunda “Cilt soluk görünümde, perianal bölgede hasar mevcuttu” denildi.

"RAPORA DÜŞTÜ YAZ"

Bebeğin ilk muayenesini yapan doktor, Cumhuriyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, ailenin bebeği akşam vakti getirdiğini belirterek, “Muayeneyi yapan ilk doktorum. Çocuk geldiğinde yaşamıyordu. Erkeklerden bir tanesi bana ‘rapora düştü yaz’ dedi. Ben durumun şüpheli olduğunu izah ederken erkeklerden biri ‘Hocam ne gibi şüpheler?’ dedi. Açıkça belirttim ve o da ‘Biz biliyoruz onları. Düştü, ondandır o’ dedi bıyık altından gülerek” ifadelerini kullandı.

Dışarıda yaklaşık 50 kişilik kalabalığın beklediğini belirten doktor, bebeğin annesini de gördüğünü ve bebeğin ölüm haberini verdiğinde ağlayan tek kişinin annesi olduğunu söyledi.

“BEZİNİ AÇALIM DEDİK KANIMIZ DONDU”

Bebeğin hastaneye düşme beyanıyla getirildiğini anlatan doktor, “Düşme hikayesi var ama görünen bir düşme bulgusu yok. Bebeğin vücudunda yara, çizik, kan yoktu. Bezi tertemizdi. Bezini açalım bir dedik. Kanımız dondu, şok olduk. Meslek hayatımda ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum” dedi.

Düşme vakalarında genelde morluk, iç kanama veya yaralanma bulgularının olduğunu söyleyen doktor, bebekte bu bulguların olmadığını ancak istismar bulgularının uzun sürenin sonucunda oluşan bulgular olduğunu belirtti.

“SADECE ANNEYİ FERYAT EDERKEN GÖRDÜM”

Kalabalığın arasında sadece annenin feryat ettiğini ve kendini yerlere attığını söyleyen doktor, “Ben karar mercii değilim ancak kalp masajı yapılırken hiçbir erkekte gram üzüntü görmedim. Hastanedeki çalışanlardan birisi de benim yanıma gelip şu cümleleri kullandı; “Hocam kendi aralarında ‘fasulye sırığına düştü’ deyip gülüşüyorlar” diye konuştu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 2 yaşındaki bebeğin ölümü sonrasında derhal harekete geçilerek aynı gün soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamda bebeğin ailesi, akrabaları ve komşuları ile olayı gören kişiler, ayrıca ilk tıbbi müdahaleyi yapan sağlık ekibinin beyan ve ifadeleri alındığı belirtildi. Açıklamada, bebeğin yaşadığı konutta olay yeri inceleme ekiplerince detaylı inceleme ve delil tespitleri yapıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda cinsel istismar şüphesi ve iddiaları da dahil olmak üzere kesin ölüm sebebini tespit edilerek ayrıntılı otopsi raporu hazırlanabilmesi için cenazenin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği ve Adli Tıp Kurumu’ndaki inceleme ve raporlama işlemi devam etmekte olduğu açıklandı.

GİZLİLİK KARARI

Bebeğin ölümü ile ilgili soruşturma hakkında Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik ve kısıtlama kararı alındı. Soruşturma bebeğin ölümüne ilişkin tüm iddia ve şüpheler, her yönü ile titizlikle araştırılmak suretiyle gizli olarak sürdürüldüğü de bildirildi.

HABERİ DUYURAN GAZETECİ TEHDİT EDİLMİŞTİ

Olayı duyuran gazeteci Evrim Kepenek, sosyal medya hesabından tehdit edildiğini açıklamıştı. 

Kepenek şu ifadeleri kullanmıştı:

Büyükçekmece Savcılığı, Beylikdüzü'ndeki istismar iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Çocuğun amcası olduğunu söyleyen biri aradı "12 bin kişilik aileyiz, korkutmak gibi olmasın haberi kaldırın" dedi. Sonra aradı, "yanlış anlaşılmasın sizi tehdit etmiyorum" dedi.

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Hele seçim bir bitsin......
11.09.2022 17:06
Bunların iktidarında yargının geldiği nokta ortada.  
 
Catal
11.09.2022 16:57
Bu ülkede idam cezası bu insanlar için şart böylelerini halkın önünde en ağır şekilde uygulanmalı  
 
N.D
11.09.2022 16:44
Allah öyle buyuruyor."Bir toplum yoldan çıktığı zaman içinizden en kötüleri bulur başınıza getiririz." Anladinız mı milletçe yirmi yildan beri neden çekiyoruz.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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