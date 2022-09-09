Balkondan düştüğü söylenen bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Haberi duyuran gazeteci tehdit edildi

Ajanslar dün “İstanbul Beylikdüzü’nde 6 Eylül’de balkondan düştü denilerek Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürülen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.” haberini servis etti. Bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre, haberlerde düştü denilerek servis edilen bebeğin adli muayenesinde istismar bulgusu tespit edildi.

Otopsi raporunda “çocuğun balkondan düşme sonucu” öldüğü bilgisine yer verildi. İsminin açıklanmasını istemeyen doktorlar, otopsi raporunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“AİLEDEKİ ERKEKLER GÖZALTINA ALINDI”

Hastane doktorlarından Acil Tıp Uzmanı Dr. Evren Arslan şu ifadeleri kullandı:

“Çocuk hastaneye getiriliyor, ailesi ‘balkondan düştü’ diyor. Buna göre çocuğa ilk müdahale yapılıyor. Ardından detaylıca bakıldığında 2 yaşındaki çocuğun vajinal bölgesinde ve popo kısmında yırtıklar görünüyor. Bu ikinci genel muayene raporunda da yer aldı. Bu durumun anlaşılmasının ardından hastane polisi devreye girdi, savcı geldi çocuğun ailesindeki erkekler gözaltına alındı.

“AİLE DOKTORLARA BASKI YAPTI”

Çocuğun ailesi otopsi istemediklerini ve hemen cenazeyi alıp gitmek istediklerini belirtip durdular. Bundan sonraki süreç savcının görevi. Erkek tarafı aşırı yüzsüz tavırlar içindeydi. Üzüntü belirtisi yoktu hiçbirinde. Rapora ‘düştü öldü’ yaz diye tutturdular. Hastaneye yaklaşık çok sayıda kişiyi topladılar. Çünkü bebeğe otopsi yapılmasını istemediler. Otopsi yapılmasın diye direndiler. Polis bu kişileri zorla dağıttı.”

“GÖRGÜ TANIĞI ÇOCUK KORUNMALI”

“Aile çocuğun cenazesini hemen alıp gitmek isteyince biz ‘şüpheli durumlar olduğunu’ söyledik. Bu sefer ona ‘fasulye sırığına düştü’ diyorlar. Tek görgü tanığının 5 yaşındaki ablası olduğunu söylediler. Onun için de çok endişeliyiz. Bu çocuğun aileden alınıp derhal sosyal hizmetler korumasına verilmesi gerekiyor. Bunca yıldır doktorum ben böyle bir vahşet görmedim. Deliller bunun bir kerelik bir tecavüz olmadığını söylüyor. Bu çocuğun çok uzun zamandır tecavüze uğradığını düşünüyorum.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, iddia ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Önümüzdeki günlerde de açıklama yapması bekleniyor.

HABERİ DUYURAN GAZETECİ TEHDİT EDİLDİ

Olayı duyuran gazeteci Evrim Kepenek, sosyal medya hesabından tehdit edildiğini açıkladı.

Kepenek şu ifadeleri kullandı:

Büyükçekmece Savcılığı, Beylikdüzü'ndeki istismar iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Çocuğun amcası olduğunu söyleyen biri aradı "12 bin kişilik aileyiz, korkutmak gibi olmasın haberi kaldırın" dedi. Sonra aradı, "yanlış anlaşılmasın sizi tehdit etmiyorum" dedi.