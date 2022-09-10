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  • 2 yaşındaki bebeğe nitelikli cinsel istismar iddiasında yeni gelişme. Başsavcılıktan açıklama geldi

2 yaşındaki bebeğe nitelikli cinsel istismar iddiasında yeni gelişme. Başsavcılıktan açıklama geldi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Beylikdüzü'nde evlerinin ‘balkonundan düşerek’ hayatını kaybeden 2 yaşındaki E.Y'nin ölümüyle ilgili aynı gün soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 20:32
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Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe nitelikli cinsel istismar iddiasında yeni gelişme. Başsavcılıktan açıklama geldi

2 yaşındaki bebeğe nitelikli cinsel istismar iddiasında yeni gelişme. Başsavcılıktan açıklama geldi
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Eylül'de yüksekten düşme sonucu Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne getirilen ve yapılan tıbbi müdahaleye rağmen vefat eden iki yaşındaki kız çocuğu E.Y.'nin ölümü ile ilgili olarak Başsavcılıkça derhal aynı gün soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda çocuğun ailesi, akrabaları ve komşuları, olayı gören şahıslar ile ilk tıbbi müdahaleyi yapan sağlık ekibinin beyan ve ifadelerinin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuğun yaşadığı konutta olay yeri inceleme ekiplerince detaylı inceleme ve delil tespitleri yapılmıştır. Ölen çocuğun Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Nöbetçi Savcılığımızca adli tabip nezaretinde adli ve ölü muayene işlemi yapılmış, cinsel istismar şüphesi ve iddiaları da dahil olmak üzere kesin ölüm sebebini tespit edilerek ayrıntılı otopsi raporu tanzim edilmesi için cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Adli Tıp Kurumundaki inceleme ve raporlama işlemi devam etmektedir. Soruşturma hakkında Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik ve kısıtlama kararı alınmış olup, soruşturma küçük çocuğun ölümüne ilişkin tüm iddia ve şüpheler, her yönü ile titizlikle araştırılmak suretiyle gizli olarak sürdürülmektedir."

NE OLMUŞTU

Beylikdüzü Sahil Mahallesi Başaran Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında yaşayan bir ailenin 2 yaşındaki kızı E.Y. evlerinin balkonundan bahçedeki zemine düşerek ağır yaralanmıştı.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Sevilay
10.09.2022 21:28
Ortada gizlilik varsa AKP yandaşı durumu olabilir. Giresun'da Rabia Naz olayı hiçbir zaman gerçek manada aydınlatılmadan kapatıldı. Orada da Belediye başkanı ve yakını ile alakalı bir iddia vardı  
 
Yalçın Türk
10.09.2022 20:38
ortada bir sapık katil var ama soruşturma gizli tutuluyor.. soruşturmanın çabuk çözülmesi için herkesin duyması ve bilmesi lazım.. birgün suçluların ifşa edileceği Türkiye'ye uyanmak dileğiyle..  
 
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